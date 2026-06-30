Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о желании ЦСКА подписать нового вратаря

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о желании клуба подписать нового вратаря. Ранее сообщалось, что армейцы изучают возможность подписания голкиперов Максима Бориско из «Балтики», Александра Дёгтева из «Сочи» и Никиты Медведева из «Пари НН».

«Новости о возможных трансферах не читаю, не захожу на спортивные сайты, особенно российские. А если захожу, вижу пожелания поскорее закончить карьеру.

Мне в моём возрасте нет смысла кого-то бояться. Если клуб сочтёт нужным, возьмёт и вратаря, и любого другого игрока. Всё решается в конкуренции. Я этого не боюсь», — сказал Акинфеев во время трансляции матча.