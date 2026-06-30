«Наполи» объявил об уходе из клуба защитника Жуана Жесуса

Итальянский клуб «Наполи» на официальном сайте объявил об уходе из клуба 35-летнего бразильского защитника Жуана Жесуса.

«Футбольный клуб «Наполи» благодарит и прощается с Жуаном Жесусом, чей контракт с клубом подходит к концу.

Жуан, присоединившийся к «адзурри» в августе 2021 года, провёл за «Наполи» 130 матчей, забив пять голов. Он внёс свой вклад в два чемпионских титула и завоевание Суперкубка Италии 22 декабря прошлого года.

Мы выражаем искреннюю благодарность Жуану Жесусу за профессионализм, преданность и самоотверженность клубу, которые он демонстрировал на протяжении всего своего пребывания в Неаполе.

Клуб желает ему всего наилучшего в будущем и удачи в спортивной карьере», — сказано в сообщении неаполитанского клуба.