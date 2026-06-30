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Пау Кубарси высказался о матче со сборной Уругвая на ЧМ-2026

Пау Кубарси высказался о матче со сборной Уругвая на ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о матче 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Иногда команды играют агрессивнее других, но это футбол. Нам нельзя было втягиваться в такую ​​игру. Вместо этого нужно было сосредоточиться на том, что мы могли контролировать — на быстром перемещении мяча и создании голевых моментов. Думаю, нам это удалось. Возможно, мы были не очень результативны, но в матче были и положительные моменты», — приводит слова Кубарси Marca.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. В 1/16 финала сборная сыграет с Австрией. Встреча команд состоится 2 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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