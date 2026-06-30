Тренер ЦСКА Игдисамов остался доволен ничьей в товарищеском матче с «Шинником»

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о ничьей своих подопечных в первом товарищеском матче летних тренировочных сборов с ярославским «Шинником» (1:1).

«Ощущения отличные — и от моего состояния, и от команды. Хорошо сыграли в обороне, не считая стандартных положений. Их мы ещё не тренировали. В целом, доволен», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В следующем матче ЦСКА сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча запланирована на 4 июля. Неделю спустя, 11 июля, армейцы встретятся с «Оренбургом». В 1-м туре Мир Российской Премьер-Лиги — 2026/2027 красно-синие примут «Балтику».