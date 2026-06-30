ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между ЦСКА и ярославским «Шинником». Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий ПФК ЦСКА Артём Шуманский на 50-й минуте. На 52-й минуте защитник «Шинника» Артур Чёрный сравнял счёт.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Шинник» занял восьмое место в Первой лиге. У команды 48 набранных очков.

Следующий матч красно-синие проведут 4 июля с тульским «Арсеналом».