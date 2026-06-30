Тренер ЦСКА Игдисамов сообщил, что Акинфеев не успеет восстановиться к началу сезона РПЛ

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался на тему готовности голкипера Игоря Акинфеева к новому сезону Мир Российской Премьер-Лиги.

«К началу сезона Акинфеев вряд ли успеет восстановиться. Но динамика положительная, ждём его», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что Акинфеев продлил контракт с московским клубом до конца сезона-2026/2027. Соглашение с 40‑летним вратарём рассчитано на один год. Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля.