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Тренер ЦСКА Игдисамов: на чемпионате мира болел за сборную Японии

Тренер ЦСКА Игдисамов: на чемпионате мира болел за сборную Японии
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что болел за сборную Японии на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Японии уступила Бразилии в 1/16 финала (1:2).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Я болел за Японию. Это очень интересная и организованная команда. Фаворит — Франция. Марокко — интересная команда. Немцы вылетели, хотя обладают очень хорошим составом. Много сюрпризов, но болеть буду за Францию», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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