Тренер ЦСКА Игдисамов: на чемпионате мира болел за сборную Японии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, что болел за сборную Японии на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда Японии уступила Бразилии в 1/16 финала (1:2).

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«Я болел за Японию. Это очень интересная и организованная команда. Фаворит — Франция. Марокко — интересная команда. Немцы вылетели, хотя обладают очень хорошим составом. Много сюрпризов, но болеть буду за Францию», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).