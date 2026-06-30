Эквадорские фанаты попытались вспомнить российские клубы, за которые играл Кристиан Нобоа

Фанаты сборной Эквадора на чемпионате мира 2026 года попытались вспомнить российские клубы, за которые выступал экс-полузащитник национальной команды Кристиан Нобоа. Опрос провёл корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Один из болельщиков внезапно заговорил на русском.
Большая часть поклонников сборной Эквадора вспомнила период выступления Кристиана Нобоа за казанский «Рубин». Также фанаты называли «Ростов» и «Зенит». Многие вместо московского «Динамо» упоминали киевское.
Кристиан Нобоа выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит», а последним российским клубом в карьере эквадорца стал «Сочи».