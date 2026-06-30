Эквадорские фанаты попытались вспомнить российские клубы, за которые играл Кристиан Нобоа

Фанаты сборной Эквадора на чемпионате мира 2026 года попытались вспомнить российские клубы, за которые выступал экс-полузащитник национальной команды Кристиан Нобоа. Опрос провёл корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Один из болельщиков внезапно заговорил на русском.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

Большая часть поклонников сборной Эквадора вспомнила период выступления Кристиана Нобоа за казанский «Рубин». Также фанаты называли «Ростов» и «Зенит». Многие вместо московского «Динамо» упоминали киевское.

Кристиан Нобоа выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит», а последним российским клубом в карьере эквадорца стал «Сочи».