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Эквадорские фанаты попытались вспомнить российские клубы, за которые играл Кристиан Нобоа

Эквадорские фанаты попытались вспомнить российские клубы, за которые играл Кристиан Нобоа
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Фанаты сборной Эквадора на чемпионате мира 2026 года попытались вспомнить российские клубы, за которые выступал экс-полузащитник национальной команды Кристиан Нобоа. Опрос провёл корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. Один из болельщиков внезапно заговорил на русском.

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Большая часть поклонников сборной Эквадора вспомнила период выступления Кристиана Нобоа за казанский «Рубин». Также фанаты называли «Ростов» и «Зенит». Многие вместо московского «Динамо» упоминали киевское.

Кристиан Нобоа выступал за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит», а последним российским клубом в карьере эквадорца стал «Сочи».

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