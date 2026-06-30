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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Франции и Швеции на победу в 1/16 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Франции и Швеции на победу в 1/16 финала ЧМ
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Франции и Швеции на победу в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится в ночь с 30 июня на 1 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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По полученным данным, шансы Франции на победу в основное время составляют 75,1%. Вероятность победы сборной Швеции составляет 9,5%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 15,4%.

По итогам группового этапа сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в квартете I. Национальная команда Швеции заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе F.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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