Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино этим летом не вернётся в Бразилию — ESPN

Защитник «Зенита» Нино этим летом не вернётся в Бразилию — ESPN
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино этим летом не вернётся в чемпионат Бразилии. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, вопрос с переходом футболиста во «Флуминенсе» или «Палмейрас» больше не актуален. Сейчас у игрока есть два варианта продолжения карьеры — остаться в клубе с берегов Невы или перейти в чемпионат Испании.

Сообщается, что один из испанских клубов проявляет интерес к бразильцу, однако из-за текущей мировой обстановки этот трансфер будет непросто осуществить, испанская команда контактирует с УЕФА и другими организациями на тему вариантов совершения потенциальной сделки. Отмечается, что сам Нино готов перейти в чемпионат Испании.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Оливейра высказался о возможном уходе Нино из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android