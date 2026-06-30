Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Кармо рассказал о работе команды на летних сборах

Игрок ЦСКА Кармо рассказал о работе команды на летних сборах
Комментарии

Футболист ЦСКА Энрике Кармо рассказал о работе команды на летних сборах.

«Очень счастлив, что я провожу свой первый сбор с ЦСКА в Москве. Мы должны были обыгрывать «Шинник». Было тяжело, но играли хорошо. Уже неделю здорово работаем. С момента, когда надеваем футболку ЦСКА, мы должны стараться побеждать. Но это только первый матч. Надеюсь, в хороших кондициях подойдём к началу сезона.

Чувствую себя хорошо. В первые дни было тяжеловато, нагрузки на сборах высокие. Но это только начало работы, по-моему, я неплохо справляюсь. В конце прошлого сезона у меня была проблема с голеностопом, а сейчас всё хорошо», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Игдисамов остался доволен ничьей в товарищеском матче с «Шинником»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android