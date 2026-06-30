Игрок ЦСКА Кармо рассказал о работе команды на летних сборах

Футболист ЦСКА Энрике Кармо рассказал о работе команды на летних сборах.

«Очень счастлив, что я провожу свой первый сбор с ЦСКА в Москве. Мы должны были обыгрывать «Шинник». Было тяжело, но играли хорошо. Уже неделю здорово работаем. С момента, когда надеваем футболку ЦСКА, мы должны стараться побеждать. Но это только первый матч. Надеюсь, в хороших кондициях подойдём к началу сезона.

Чувствую себя хорошо. В первые дни было тяжеловато, нагрузки на сборах высокие. Но это только начало работы, по-моему, я неплохо справляюсь. В конце прошлого сезона у меня была проблема с голеностопом, а сейчас всё хорошо», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В прошедшем сезоне чемпионата России ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.