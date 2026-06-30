Главный тренер ЦСКА Игдисамов выделил главные тренды чемпионата мира — 2026

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов выделил главные тренды проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу.

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«На этом чемпионате мы уже заметили определённые тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Всё смотрим, изучаем, стараемся применять.

По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На чемпионате мира начались матчи плей-офф. Стадия на выбивание стартовала с 1/16 финала.