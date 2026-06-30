Кармо: когда играет сборная Бразилии, каждый раз надеюсь, что Неймар выйдет на поле

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике, а также назвал идолом форварда национальной команды Неймара.

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«Всегда, когда играет сборная Бразилии, для нас это очень важно. Счастлив, что сборная прошла в следующий этап чемпионата мира. Болею за них, хочу, чтобы стали чемпионами. Считаю, что на этом ЧМ сборная Бразилии играет хорошо, но лёгких соперников тут нет.

Неймар — образец для подражания, идол для нас. Я рос, смотря, как он играет. Когда играет сборная Бразилии, каждый раз надеюсь, что он выйдет на поле. Восхищаюсь Неймаром, он особенный. Он излучает радость, играя в футбол. Надеюсь, Неймар сыграет в следующем матче сборной Бразилии на чемпионате мира», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.