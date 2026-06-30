Игрок ЦСКА Кармо считает, что Мойзеса стоило вызвать в сборную Бразилии на чемпионат мира

Футболист ЦСКА Энрике Кармо считает, что защитника армейского клуба Мойзеса стоило вызвать в сборную Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

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«Меня не удивляет, что Энрике и Сантос вызваны на чемпионат мира. Это игроки хорошего уровня, они заслужили этого. Без всякого сомнения, Мойзеса тоже надо было вызвать на чемпионат мира. Я его большой фанат! Конечно, у меня тоже есть мечта когда-нибудь сыграть за сборную. Буду идти к ней», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).