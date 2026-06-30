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«Тоттенхэм» выиграл гонку за Матеуша Фернандеша у «МЮ», предложив € 99 млн — Орнштейн

«Тоттенхэм» выиграл гонку за Матеуша Фернандеша у «МЮ», предложив € 99 млн — Орнштейн
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«Тоттенхэм» выиграл конкуренцию за португальского полузащитника Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма». Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн в соцсети X, лондонцы сделали самое выгодное предложение. Также сообщалось об интересе к 21-летнему хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, предположительно, предложение «Тоттенхэма» включает около £ 85 млн (€ 99 млн) фиксированных выплат. Сам Фернандеш, как сообщается, решил принять предложение «шпор». Каким было предложение от «Манчестер Юнайтед», не сообщается.

Матеуш Фернандеш в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и пять раз результативно ассистировал партнёрам. «Вест Хэм» по итогам чемпионата вылетел из английской Премьер-лиги.

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