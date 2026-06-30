Инсайдер Романо подтвердил, что Матеуш Фернандеш переходит в «Тоттенхэм Хотспур»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Матеуш Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Стоимость сделки оценивается в £ 85 млн, что станет рекордом для «шпор». Вероятность трансфера близка к 100%. «Манчестер Юнайтед», который активно работал над покупкой хавбека, теперь переключится на альтернативные варианты.

В минувшем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «молотобойцами» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.