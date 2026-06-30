«Никого не жалко». Аршавин — о завершившихся матчах 1/16 финала ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о завершившихся матчах 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, по результатам которых выступление на турнире завершили сборные ЮАР, Японии, Нидерландов и Германии.

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«Никого не жалко. Удивило, что бразильцы достаточно хорошо сыграли, в европейском стиле. Кружевного футбола нет, просто дисциплинированно, знают хорошие стороны своих игроков. Немцы… ну, всё равно мы их не записывали в фавориты. Рано или поздно они вывалились бы. Нидерланды — тоже не фаворит. Команды, которые рано или поздно вылетели бы, просто случилось на этой стадии. Поэтому проблем не вижу», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).