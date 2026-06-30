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«Норвежцы украли у нас хороший матч». Аршавин — перед матчем Норвегия — Кот-д'Ивуар

«Норвежцы украли у нас хороший матч». Аршавин — перед матчем Норвегия — Кот-д'Ивуар
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался перед матчем 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Норвегии сыграет с Кот-д'Ивуаром.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
1-й тайм
0 : 0
Норвегия
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— Я за то, чтобы Кот-д'Ивуар выиграл. Считаю, что норвежцы украли у нас хороший матч.

— Франция – Норвегия?
— Да. Плюс к этому у них там были заявления, что они готовятся к Кот-д'Ивуару, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам группового этапа сборная Норвегии набрала шесть очков и заняла второе место в квартете I. Национальная команда Кот-д'Ивуара также заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе Е.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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