Бразильский полузащитник Лукас Пакета получил травму на ЧМ-2026

У полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакета подтвердилась травма задней части левого бедра после медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской футбольной федерации.

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«Игрок будет проходить интенсивный курс лечения под наблюдением медицинской команды сборной Бразилии с целью скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам», — говорится в заявлении.

Напомним, игрок почувствовал дискомфорт в матче с национальной командой Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. В последние минуты первого тайма Пакета начал хромать, а после перерыва был заменен на Эндрика на 46-й минуте.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.