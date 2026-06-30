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Бразильский полузащитник Лукас Пакета получил травму на ЧМ-2026

Бразильский полузащитник Лукас Пакета получил травму на ЧМ-2026
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У полузащитника сборной Бразилии Лукаса Пакета подтвердилась травма задней части левого бедра после медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской футбольной федерации.

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«Игрок будет проходить интенсивный курс лечения под наблюдением медицинской команды сборной Бразилии с целью скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам», — говорится в заявлении.

Напомним, игрок почувствовал дискомфорт в матче с национальной командой Японии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. В последние минуты первого тайма Пакета начал хромать, а после перерыва был заменен на Эндрика на 46-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Команда встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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