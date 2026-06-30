«Зенит» продлил аренду Роберта Ренана в «Васко да Гама»

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан продолжит выступать в «Васко да Гама» на правах аренды. Санкт-петербургский клуб продлил соглашение с «Васко да Гама» до конца 2026 года.

«Петербургский «Зенит» и клуб «Васко да Гама» из Рио-де-Жанейро достигли договорённости о продлении договора аренды защитника. Новое соглашение действует до конца 2026 года.

Сине-бело-голубые желают Роберту Ренану удачи на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Зенита».

Ренан играет за «Васко да Гама» на правах аренды с лета 2025 года. Защитник стал футболистом сине-бело-голубых зимой 2023 года. За «Зенит» он провёл 18 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2028 года.