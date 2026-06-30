Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паоло Мальдини предложили должность в сборной Италии — Tuttomercatoweb

Паоло Мальдини предложили должность в сборной Италии — Tuttomercatoweb
Комментарии

Новый президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго предложил экс-футболисту сборной Италии Паоло Мальдини стать техническим директором национальной команды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, Мальдини ещё не принял решения относительно возможной работы в FIGC. Помимо этого, руководство итальянского футбола занимается поиском претендентов на пост главного тренера сборной. Основными вариантами являются Роберто Манчини и Антонио Конте. Манчини готов вернуться к работе с национальной командой за € 2-2,5 млн в год, однако в FIGC склоняются к кандидатуре Конте, но в данном случае речь пойдёт уже о сумме, близкой к € 4 млн в год.

Ранее сборная Италии в финале плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года уступила команде Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Главный тренер сборной Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Материалы по теме
«О них и говорить не стоит». Мертезакер — о невыходе сборной Италии на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android