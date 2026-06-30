«Такое не забывается». Заболотный опубликовал сообщение после ухода из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный опубликовал сообщение после своего ухода из московского клуба. Ранее «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с форвардом по истечении срока контракта.

«Спартак», спасибо за этот год. Нереальная атмосфера в раздевалке, на стадионе, множество ярких моментов и долгожданный трофей.

Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон! Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду.

Такое не забывается.

Удачи в новом сезоне, КБ», — написал Заболотный на своей странице в социальной сети.

За «Спартак» Заболотный выступал с лета 2025 года. В составе красно-белых Антон провёл 15 матчей (восемь в чемпионате страны и семь — в Кубке России). Прежде форвард играл за «Зенит», ЦСКА и некоторые другие российские команды.