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Экс-полузащитник сборной России Магомед Оздоев покинул ПАОК

Экс-полузащитник сборной России Магомед Оздоев покинул ПАОК
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Греческий ПАОК в социальной сети X объявил об уходе из команды российского полузащитника Магомеда Оздоева.

«Спасибо, Магомед! Для нас было огромным удовольствием пройти этот путь вместе. Спасибо, Маго, за твой вклад и за те яркие моменты, которые мы пережили! Желаем тебе всего наилучшего», — сказано в сообщении греческого клуба.

Магомед Оздоев выступал за ПАОК с августа 2023 года. За это время хавбек принял участие в 141 матче «орлов», в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В составе этой команды футболист становился чемпионом Греции. В послужном списке игрока также есть «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и другие клубы. Помимо этого, Оздоев играл за сборную России.

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