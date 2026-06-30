Аморим хочет подписать в «Милан» Мартинеса из «Манчестер Юнайтед» — Витьелло

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим заинтересован в укреплении обороны команды. Как сообщает инсайдер Антонио Витьелло в соцсети X, в списке кандидатов на усиления состава у португальского специалиста присутствуют два футболиста, включая защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

Ещё одним кандидатом является португалец Гонсалу Инасиу из лиссабонского «Спортинга». По данным источника, оба игрока очень нравятся Амориму. Тренер надеется, что один из них перейдёт в «Милан». Сообщается, что контакты уже были установлены.

Рубен Аморим возглавил «Милан» в июне текущего года. Ранее он работал в «Спортинге» и «Манчестер Юнайтед».