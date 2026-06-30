Хабиб Бей уволен с поста главного тренера «Марселя»

«Марсель» на официальном сайте объявил об уходе Хабиба Бея с поста главного тренера команды.

«Футбольный клуб «Марсель» объявляет о прекращении сотрудничества с Хабибом Беем. Клуб благодарит Хабиба Бея и желает ему всего наилучшего на протяжении всей его дальнейшей карьеры», — сказано в сообщении провансальцев.

Хабиб Бей возглавлял «Марсель» с февраля 2026 года. В 13 матчах под руководством данного специалиста команда одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. По итогам прошлого сезона провансальцы заняли пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Ранее специалист возглавлял «Ренн» и «Ред Стар».