Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кот-д'Ивуар — Норвегия: Амад Диалло сравнял счёт на 74-й минуте в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Кот-д'Ивуар — Норвегия: Диалло сравнял счёт на 74-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. Ранее, на 39-й минуте, Антонио Нуса открыл счёт и вывел норвежцев вперёд.

По итогам группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в квартете Е. Норвежская национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе I.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Норвегия — в 1/8 финала ЧМ! Нас ждёт битва Холанда с Бразилией в плей-офф! LIVE
Live
Норвегия — в 1/8 финала ЧМ! Нас ждёт битва Холанда с Бразилией в плей-офф! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android