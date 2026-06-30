Кот-д'Ивуар — Норвегия: Диалло сравнял счёт на 74-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. Ранее, на 39-й минуте, Антонио Нуса открыл счёт и вывел норвежцев вперёд.

По итогам группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в квартете Е. Норвежская национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе I.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).