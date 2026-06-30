ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с тремя футболистами

ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с колумбийским вингером Даниэлем Руисом, защитником из Ирана Амирхоссейном Риванди и нападающим Егором Ушаковым.

«Даниэль Руис, Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покидают ПФК ЦСКА. Арендное соглашение с Даниэлем не было продлено. Контракты с Амирхоссейном и Егором истекли в июне.

Желаем парням удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Риванди перешёл в ЦСКА в 2024 году. Сезон-2025/2026 футболист провёл в аренде в хорватском «Яруне». Даниэль Руис в прошедшем сезоне провёл за армейцев семь матчей и не отметился результативными действиями. Егор Ушаков находился в системе клуба с 2020 года.