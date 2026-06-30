Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с тремя футболистами

ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с тремя футболистами
Комментарии

ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с колумбийским вингером Даниэлем Руисом, защитником из Ирана Амирхоссейном Риванди и нападающим Егором Ушаковым.

«Даниэль Руис, Амирхоссейн Риванди и Егор Ушаков покидают ПФК ЦСКА. Арендное соглашение с Даниэлем не было продлено. Контракты с Амирхоссейном и Егором истекли в июне.

Желаем парням удачи в карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

Риванди перешёл в ЦСКА в 2024 году. Сезон-2025/2026 футболист провёл в аренде в хорватском «Яруне». Даниэль Руис в прошедшем сезоне провёл за армейцев семь матчей и не отметился результативными действиями. Егор Ушаков находился в системе клуба с 2020 года.

Материалы по теме
ЦСКА сыграл вничью с «Шинником» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android