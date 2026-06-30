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Ламин Ямаль рассказал о готовности к матчу с Австрией на ЧМ-2026

Ламин Ямаль рассказал о готовности к матчу с Австрией на ЧМ-2026
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль оценил своё физическое состояние перед матчем с Австрией в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чувствую себя готовым на 80-90% физической формы. Я могу сыграть 90 минут с Австрией», — приводит слова Ямаля The Touchline.

Напомним, Ямаль получил травму подколенного сухожилия при исполнении пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (1:0), однако он успел восстановиться к началу чемпионата мира.

В матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Саудовской Аравией (4:0) Ямаль забил дебютный гол на чемпионатах мира на 10-й минуте игры.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. В 1/16 финала сборная сыграет с Австрией. Встреча команд состоится 2 июля.

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