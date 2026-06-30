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Фрэнк Лэмпард продлил контракт с «Ковентри», вышедшим в АПЛ

Фрэнк Лэмпард продлил контракт с «Ковентри», вышедшим в АПЛ
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Новичок английской Премьер-лиги «Ковентри» продлил контракт с главным тренером Фрэнком Лэмпардом, под руководством которого команда заработала повышение в классе. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение со специалистом рассчитано до 2029 года.

«Абсолютно рад, что Фрэнк подписали контракт с командой. С момента его прихода в ноябре 2024 года наш клуб под его руководством находится на огромной восходящей траектории.

Совершенно закономерно, что после триумфа в Чемпионшипе в прошлом сезоне он ведёт нас в наш первый за целое поколение сезон в Премьер-лиге», — прокомментировал продление контракта с Лэмпардом владелец «Ковентри» Дуг Кинг официальному сайту клуба.

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