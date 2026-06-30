Эрлинг Холанд совершил восемь касаний мяча за первый тайм матча с Кот-д'Ивуаром

Статистический портал Whoscored сообщил, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд совершил восемь касаний мяча за первый тайм матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда играет с Кот-д'Ивуаром. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). На данный момент счёт 1:0 в пользу норвежцев.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

Футболист не отметился результативными действиями в первом тайме.

По итогам группового этапа сборная Кот-д'Ивуара набрала шесть очков и заняла второе место в квартете Е. Норвежская национальная команда заработала шесть очков и расположилась на второй строчке в группе I.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).