Ямаль высказался о критике в свою сторону на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике, которую получает в свою сторону от болельщиков.

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«Понимаю, что именно я вызываю наибольший ажиотаж, так как могу изменить ход игры. Давление возникает, когда не можешь сделать то, что от тебя требуется, но могу. Да, я не такой игрок, как Педри, которого все любят. Сколько бы я ни праздновал голы со своими товарищами по команде, меня будут ненавидеть одни и любить другие. Месси и Криштиану всегда освистывали. Меня это устраивает, это футбол», — приводит слова футболиста Marca.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. В 1/16 финала сборная сыграет с Австрией. Встреча команд состоится 2 июля.