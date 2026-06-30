Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль высказался о критике в свою сторону на ЧМ-2026

Ямаль высказался о критике в свою сторону на ЧМ-2026
Комментарии

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о критике, которую получает в свою сторону от болельщиков.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

«Понимаю, что именно я вызываю наибольший ажиотаж, так как могу изменить ход игры. Давление возникает, когда не можешь сделать то, что от тебя требуется, но могу. Да, я не такой игрок, как Педри, которого все любят. Сколько бы я ни праздновал голы со своими товарищами по команде, меня будут ненавидеть одни и любить другие. Месси и Криштиану всегда освистывали. Меня это устраивает, это футбол», — приводит слова футболиста Marca.

Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. В 1/16 финала сборная сыграет с Австрией. Встреча команд состоится 2 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Мы фавориты». Ямаль оценил перспективы сборной Испании на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android