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ЧМ-2026: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#5

ЧМ-2026: вылеты Германии и Нидерландов, скучная Бразилия. Стрим «Чемпионата» — ЧемпМира#5
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Чемпионат мира! Первые матчи 1/16 финала уже подарили сенсацию – вылетела Германия от сборной Парагвая. Бразилия с огромным трудом и бесславной игрой в атаке чудом прошла Японию, а вылет Марокко был бы несправедлив – домой едут нидерландцы.

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Чехия, Турция, Южная Корея, Уругвай вылетели с первенства планеты после группового этапа. Кто из них главный неудачник турнира? Кабо-Верде – главная сенсация? Ноль поражений в группе с испанцами и уругвайцами. Позорная ничья Алжира и Австрии не пустила Иран в плей-офф.

В студии журналисты «Чемпионата» Валентина Сивкович и Александр Симбирский и комментатор «Матч ТВ» Александр Аксёнов.

Александр Симбирский
Валентина Сивкович
Александр Аксёнов

Вылеты ГЕРМАНИИ и НИДЕРЛАНДОВ, скучная БРАЗИЛИЯ. ЧемпМира#5

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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