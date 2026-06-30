Эдегор — третий игрок, оформивший ассисты в каждом из первых матчей на ЧМ

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим игроком, отдавшим голевые передачи в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Opta.

Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026 Попробовать

По данным источника, первое место занимает игрок сборной СССР Игорь Беланов (1986), второе — немецкий полузащитник Михаэль Баллак (2002).

В первом тайме 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором норвежская команда играет с Кот-д'Ивуаром, Эдегор отдал пас Антонио Нусе, который на 39-й минуте отправил мяч в девятку ворот Яхьи Фофаны. Этот ассист стал для футболиста третьим на ЧМ-2026. На данный момент счёт 1:0 в пользу норвежцев.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 с Ираком (4:1) Эдегор отдал голевую передачу на Лео Эстигора, который забил третий мяч в ворота соперника. Во второй встрече группового этапа с командой Сенегала (3:2) Эдегор оформил ассист на Холланда на 48-й минуте, который стал автором третьего гола.