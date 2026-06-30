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Эдегор — третий игрок, оформивший ассисты в каждом из первых матчей на ЧМ

Эдегор — третий игрок, оформивший ассисты в каждом из первых матчей на ЧМ
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор стал третьим игроком, отдавшим голевые передачи в каждом из своих первых трёх матчей на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает Opta.

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По данным источника, первое место занимает игрок сборной СССР Игорь Беланов (1986), второе — немецкий полузащитник Михаэль Баллак (2002).

В первом тайме 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором норвежская команда играет с Кот-д'Ивуаром, Эдегор отдал пас Антонио Нусе, который на 39-й минуте отправил мяч в девятку ворот Яхьи Фофаны. Этот ассист стал для футболиста третьим на ЧМ-2026. На данный момент счёт 1:0 в пользу норвежцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата мира-2026 с Ираком (4:1) Эдегор отдал голевую передачу на Лео Эстигора, который забил третий мяч в ворота соперника. Во второй встрече группового этапа с командой Сенегала (3:2) Эдегор оформил ассист на Холланда на 48-й минуте, который стал автором третьего гола.

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