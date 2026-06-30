«Это больно. Трудно подобрать слова». Вирц — о вылете сборной Германии с ЧМ-2026

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Флориан Вирц в соцсетях опубликовал пост на тему вылета бундестим с чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала турнира немецкая национальная команда уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

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«Это больно. Чемпионат мира для нас завершён, трудно прямо сейчас подобрать подходящие слова. Мы прилетели на турнир с большими мечтами, отдали все силы как команда, но этого всё равно в итоге не хватило.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые прилетели вслед за нами, либо смотрели наши матчи из дома, за поддержку. На каждом шагу мы это чувствовали. Горжусь представлять эту сборную и эту страну. Нам нужно немного времени, чтобы всё это принять, но мы вернёмся. Спасибо», — сказано в публикации Вирца.