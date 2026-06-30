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Стала известна средняя дистанция, которую пробегает Месси за 90 минут матча на ЧМ-2026

Стала известна средняя дистанция, которую пробегает Месси за 90 минут матча на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в среднем за 90 минут матча на чемпионате мира 2026 года пробегает дистанцию в 8,1 км.

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По этому показателю аргентинский форвард занимает 618-е место среди всех игроков турнира. При этом Месси забил шесть мячей, что является лучшим результатом на чемпионате мира.

В 1/16 финала чемпионата мира сборной Аргентины предстоит встретиться с командой Кабо-Верде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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