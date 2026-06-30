Гол Холанда в концовке матча помог Норвегии обыграть Кот-д'Ивуар и выйти в 1/8 финала ЧМ

Окончен матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала норвежская команда. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла).

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На 39-й минуте Антонио Нуса открыл счёт и вывел норвежцев вперёд. На 74-й минуте Амад Диалло сравнял счёт. Победный гол забил Эрлинг Холанд на 86-й минуте.

В 1/8 финала турнира сборная Норвегии встретится с национальной командой Бразилии.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).