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Форвард сборной Германии Дениз Ундав отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026

Форвард сборной Германии Дениз Ундав отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Германии Дениз Ундав опубликовал пост после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/16 финала турнира немцы уступили сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Мы подвели Германию. Это больно. Больше нечего сказать. Спасибо за возможность», — написал Ундав в соцсети.

На групповой стадии сборная Германии набрала шесть очков из девяти возможных, одержав победы над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1) в двух стартовых турах, после чего уступила Эквадору (1:2). Ундав принял участие во всех четырёх играх, забил три гола и оформил две результативные передачи за 149 минут.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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