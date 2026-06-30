Форвард сборной Германии Дениз Ундав отреагировал на вылет команды с ЧМ-2026

Нападающий сборной Германии Дениз Ундав опубликовал пост после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/16 финала турнира немцы уступили сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.). Команды играли на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

«Мы подвели Германию. Это больно. Больше нечего сказать. Спасибо за возможность», — написал Ундав в соцсети.

На групповой стадии сборная Германии набрала шесть очков из девяти возможных, одержав победы над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1) в двух стартовых турах, после чего уступила Эквадору (1:2). Ундав принял участие во всех четырёх играх, забил три гола и оформил две результативные передачи за 149 минут.