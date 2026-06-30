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Джованни Гонсалес перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

Джованни Гонсалес перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»
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Правый защитник Джованни Гонсалес перешёл из «Краснодара» в аргентинский «Ривер Плейт».

«Защитник продолжит карьеру в клубе из Буэнос-Айреса. Гонсалес сыграл за «Краснодар» 62 матча и отдал четыре результативные передачи.

Благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Краснодара».

Контракт уругвайца с «Краснодаром» был рассчитан до лета следующего года. Гонсалес выступал за клуб Мир Российской Премьер-Лиги с 2024-го. С «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. Ранее защитник выступал в испанской Ла Лиге за «Мальорку», проведя в ней два с половиной сезона с января 2022-го по август 2024-го. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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