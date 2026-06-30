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Эрлинг Холанд повторил бомбардирское достижение Кейна и Клозе на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд повторил бомбардирское достижение Кейна и Клозе на ЧМ-2026
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Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в XXI веке, которому удалось забить пять и более голов в своих трёх стартовых матчах на чемпионатах мира. Футболист поразил ворота сборной Кот-д'Ивуара (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла).

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    

Ранее Холанд оформил дубль в 1-м туре с Ираком (4:1), а также забил два мяча Сенегалу (3:2) во 2-м туре. Заключительный матч группового этапа с командой Франции (1:4) норвежец пропускал.

До Холанда пять и более голов в первых трёх играх на ЧМ в XXI веке забивали лишь нападающие Гарри Кейн из сборной Англии и Мирослав Клозе из Германии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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