Эрлинг Холанд повторил бомбардирское достижение Кейна и Клозе на ЧМ-2026

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал третьим футболистом в XXI веке, которому удалось забить пять и более голов в своих трёх стартовых матчах на чемпионатах мира. Футболист поразил ворота сборной Кот-д'Ивуара (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла).

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Ранее Холанд оформил дубль в 1-м туре с Ираком (4:1), а также забил два мяча Сенегалу (3:2) во 2-м туре. Заключительный матч группового этапа с командой Франции (1:4) норвежец пропускал.

До Холанда пять и более голов в первых трёх играх на ЧМ в XXI веке забивали лишь нападающие Гарри Кейн из сборной Англии и Мирослав Клозе из Германии.