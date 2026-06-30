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Нападающий сборной Германии Хаверц: сожалеем, что разочаровали страну

Нападающий сборной Германии Хаверц: сожалеем, что разочаровали страну
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Нападающий сборной Германии Кай Хаверц в соцсетях высказался о вылете бундестим с чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала турнира немецкая национальная команда уступила сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    
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«Удручающее завершение нашего выступления на чемпионате мира. Мы всей командой глубоко сожалеем, что разочаровали страну: турнир, начавшийся так многообещающе, закончился для нас слишком рано. Как и всегда, хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас», — сказано в публикации Хаверца.

На групповом этапе сборная Германии разгромила Кюрасао (7:1), обыграла Кот-д'Ивуар (2:1) и уступила Эквадору (1:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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