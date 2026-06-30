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Защитник «Атлетико» Лангле перешёл в «Бенфику»

Защитник «Атлетико» Лангле перешёл в «Бенфику»
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31-летний защитник мадридского «Атлетико» Клеман Лангле перешёл в «Бенфику». Об этом сообщает пресс-служба «орлов» на официальном сайте команды.

По данным источника, лиссабонцы арендовали Лангле у «Атлетико» на сезон-2026/2027 с опцией обязательного выкупа. Так, контракт Лангле с «Бенфикой» будет автоматически продлён ещё на два сезона — до середины 2029 года.

В минувшем сезоне Лангле провёл 34 матча и отметился одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее француз выступал за такие команды, как «Барселона», «Нанси», «Севилья», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

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