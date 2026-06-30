Холанд сравнялся с Мбаппе по количеству голов за сборную, потратив на 48 матчей меньше

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд сравнялся с французским форвардом Килианом Мбаппе по количеству голов за национальную команду. Это случилось в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором Норвегия играла с Кот-д'Ивуаром. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). Победу одержала сборная Норвегии со счётом 2:1.

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Холанд отличился на 86-й минуте встречи. Этот гол стал для норвежца 60-м за национальную команду. Мбаппе за сборную Франции забил столько же, но у Холанда на 48 матчей меньше.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).