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Сетка плей-офф чемпионата мира по футболу – 2026, кто вышел в 1/8 финала

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала турнира
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Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Норвегии одержала победу над командой Кот-д'Ивуара (2:1). Таким образом, в 1/8 финала турнира норвежцы сыграют со сборной Бразилии, которая ранее переиграла команду Японии (2:1).

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Ранее определилась ещё одна пара 1/8 финала. Победившая Нидерланды сборная Марокко (1:1, 3:2) сыграет в следующем раунде плей-офф с Канадой, которая переиграла ЮАР (1:0).

Ещё одна команда, обеспечившая себе попадание в число 16 сильнейших на турнире — Парагвай. В 1/16 финала южноамериканцы одолели Германию (1:1, 4:3 пен.). В 1/8 финала они сыграют с победителем пары Франция — Швеция.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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