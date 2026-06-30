Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия: голы, передачи

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежской команды.

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Холанд отыграл весь матч, отметился забитым мячом, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждения.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.