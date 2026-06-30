Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Эрлинг Холанд на ЧМ-2026, статистика в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия: голы, передачи
Комментарии

Нападающий Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии принял участие в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кот-д'Ивуара. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Нуса – 39'     1:1 Диалло – 74'     1:2 Холанд – 86'    
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Telegram-бот с персональными рекомендациями для вас по ЧМ-2026
Попробовать

Холанд отыграл весь матч, отметился забитым мячом, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждения.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Пятый гол Холанда на ЧМ — и Норвегия в 1/8 финала! Хотя он даже нормально не попал по мячу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android