«Дрожащей ногой это сделал». Аршавин — о голе Холанда в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о голе форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Кот-д'Ивуаром. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). Победу одержала сборная Норвегии со счётом 2:1.

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— Он сыграл, как в «Ман Сити», когда делает 5-10 касаний. Он этого ждал, дрожащей ногой это сделал, но неважно, мяч залетел в ворота. Неправильно технический элемент исполнил.

— Это характеризует его, как великого нападающего, когда у тебя ничего за матч нет, но ты реализуешь на таком высоком уровне?

— Не скажу, что им нужно было из кожи вон лезть, чтобы закрыть Холанда, потому что у Норвегии было достаточно мало мяча, мало атак. Хотя они были опасными. Но в нужный момент они не смогли углядеть за Холандом, мяч нашёл именно его ногу, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Холанд отличился на 86-й минуте встречи. Этот гол стал для форварда 60-м за сборную Норвегии.