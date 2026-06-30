Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны даты «эль класико» в новом сезоне Ла Лиги

Стали известны даты «эль класико» в новом сезоне Ла Лиги
Комментарии

Первый матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате Испании сезона-2026/2027 состоится в 10-м туре соревнования, 25 октября. Эта игра пройдёт на домашнем стадионе сине-гранатовых — «Камп Ноу».

Вторая очная встреча состоится 9 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги. Команды сыграют на домашнем стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу».

В первом круге минувшего сезона испанской Примеры мадридский клуб победил команду Ханс-Дитера Флика со счётом 2:1. Во втором круге каталонский клуб победил команду Альваро Арбелоа со счётом 2:0. «Барселона» стала чемпионом Испании, «сливочные» заняли второе место.

Материалы по теме
«Мир останавливался ради этих матчей». Моуринью — об «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android