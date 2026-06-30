Стали известны даты «эль класико» в новом сезоне Ла Лиги

Первый матч между мадридским «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате Испании сезона-2026/2027 состоится в 10-м туре соревнования, 25 октября. Эта игра пройдёт на домашнем стадионе сине-гранатовых — «Камп Ноу».

Вторая очная встреча состоится 9 мая в рамках 35-го тура Ла Лиги. Команды сыграют на домашнем стадионе «сливочных» — «Сантьяго Бернабеу».

В первом круге минувшего сезона испанской Примеры мадридский клуб победил команду Ханс-Дитера Флика со счётом 2:1. Во втором круге каталонский клуб победил команду Альваро Арбелоа со счётом 2:0. «Барселона» стала чемпионом Испании, «сливочные» заняли второе место.