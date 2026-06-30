Определились две пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Стали известны две пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. На предыдущей стадии турнира Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), Бразилия одолела Японию (2:1), Канада переиграла ЮАР (1:0), а сборная Марокко оказалась сильнее команды Нидерландов (1:1, 3:2 пен.).

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На данный момент известны две пары 1/8 финала:

Бразилия — Норвегия;

Канада — Марокко.

Бразилия и Норвегия сыграют 5 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Канада и Марокко встретятся 4 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи» Стэдиум (Хьюстон, США), стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.