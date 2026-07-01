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Мексика — Эквадор: онлайн-трансляция матча 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 4:00 мск

Мексика — Эквадор: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира начнётся в 4:00
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Сегодня, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречу обслужит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповой стадии Мексика заняла первое место в своём квартете, одолев ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). Эквадор вышел из группы с третьего места, победив Германию (2:1), сыграв вничью с Кюрасао (0:0) и уступив Кот-д'Ивуару (0:1). В 1/8 финала победитель данной пары сыграет с Англией или ДР Конго.

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