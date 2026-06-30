ФИФА назвала лучшего игрока матча 1/16 финала ЧМ-2026 Норвегия — Кот‑д’Ивуар

Вингер сборной Норвегии Антонио Нуса стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с командой Кот‑д’Ивуара, сообщила пресс‑служба ФИФА. Встреча в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 прошла в Техасе, США, и завершилась победой норвежской команды — 2:1.

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Счёт встречи открыл Антонио Нуса на 39-й минуте и вывел норвежцев вперёд, поразив дальний угол ворот.

В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии 5 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США) в 23:00 мск.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.