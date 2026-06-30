«На кой чёрт нужен VAR?!» Дрогба раскритиковал судейство в матче Кот-д'Ивуар — Норвегия

Бывший нападающий Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба раскритиковал судейство в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его национальная команда встречалась с Норвегией. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Хесус Валенсуэла (Португеса, Венесуэла). Победу одержала сборная Норвегии со счётом 2:1.

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«Позор, этот пенальти не был назначен в отношении Николя Пепе, пффффф, на кой чёрт нужен VAR?!» — написал Дрогба на своей странице в социальной сети Х.

Недовольство Дрогба вызвал эпизод в штрафной сборной Норвегии на 78-й минуте встречи. Нападающий африканцев Николя Пепе получил пас от форварда Элье Ваи после чего произошло столкновение с защитником норвежцев. Судья на эпизод не отреагировал.